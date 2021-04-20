Российские снайперы ликвидировали условного противника в горах Абхазии

Учения проводятся в рамках контрольной проверки всех подразделений войск Южного военного округа в Абхазии за зимний период обучения.

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Снайперы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе контрольных занятий уничтожили условного противника на максимальных дальностях в дневное и ночное время, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проводились на полигонах Цабал и Нагвалоу в горных условиях и на морском побережье Черного моря.

Военнослужащие совершили скрытное выдвижение на огневую позицию, преодолев три километра по лесистой местности. По прибытии в назначенный район снайперы организовали основную и ложную огневые позиции. После получения координат снайперские пары уничтожили цели на дистанциях от 300 до 1000 метров из снайперских винтовок СВД и специальных снайперских винтовок "Винторез".

Разведка целей выполнялась с использованием современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3. Обнаружив цель и определив установки для стрельбы, снайперы применяли тактику синхронного выстрела, поражая различные мишени на дальностях до одного километра.

Всего в занятиях контрольной проверки приняли участие около 700 человек. Особое внимание уделялось эффективной маскировке с помощью приспособления к местности, в значительной степени умелого использования растительного покрова.

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