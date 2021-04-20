Минобороны Абхазии прокомментировало активность НАТО в Черном море

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Современная военно-политическая обстановка в Черном море остается довольно сложной, сказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии полковник Вадим Кортава.

"Как вы знаете, НАТО и Соединенные штаты Америки проявляют повышенную активность к данному региону. Используются фактически любые возможности, чтобы отправить в Черное море корабли, мотивируя это якобы возросшей угрозой со стороны Российской Федерации", - говорит он.

Черноморский регион для Североатлантического альянса является приоритетным, добавил Кортава и привел слова главы НАТО Йенса Столтонберга о том, что организация посылает России четкий сигнал, усиливая свое присутствие в Черном море.

"Военно-политическая обстановка сложна не только в нашем регионе, но и во всем мире и одним из ключевых факторов этого является стремление Соединенных штатов сохранить свою лидирующую роль на международной арене. Они используют такие инструменты как НАТО, а также союзников, которые не входят в блоки, таких как Украина и Грузия", - сказал Вадим Кортава.

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Он отметил, что за неполных четыре месяца акваторию Черного моря посетило уже десять военных кораблей НАТО.

"Они посещают и Украину и Грузию, указывая им свою поддержку, проводя совместные учения и маневры. Что касается воздушного пространства, здесь тоже ситуация остается очень сложной, нами фиксируется систематическое нарушения нашего воздушного пространства, в основном это происходит в юго-восточной части. Воздушные суда следуют транзитом через Грузию, пролетают через территорию Абхазии, находясь не более пяти минут в нашем воздушном пространстве", - подчеркнул заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии.

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Это связано с изменением воздушного коридора из-за вступления Грузии в европейское общее авиационное пространство, но не исключены целенаправленные провокации, заметил он.

"Есть реакция со стороны МИД Абхазии, этот вопрос обсуждался на Женевских дискуссиях. Это гражданские самолеты, которые следуют по воздушным маршрутам через территорию Абхазии, вполне возможно, что это специальная провокация Грузии", - сказал он.

17 апреля Россия перебросила по Керченскому проливу 15 кораблей Каспийской флотилии в Черное море. Отряд перешел в подчинение Черноморского флота. В этот же день через Босфорский пролив в Черное море вошли два больших десантных корабля Северного флота и позднее – два аналогичных корабля Балтийского флота. С учетом семи больших десантных кораблей в составе Черноморского флота российская группировка десантных кораблей в Черном море достигла 11 единиц, и способна взять на борт около трех тысяч морских пехотинцев с вооружением и бронетехникой (более 100 танков).

Эксперты не скрывают, что это реакция на переброску Киевом подразделений и техники к линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, блок НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Черноморском регионе, якобы "из-за возросшей активности России". Причем при планировании операций западные военные все чаще прибегают к помощи украинцев.