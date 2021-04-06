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МИД Южной Осетии заявил о частых нарушениях воздушного пространства Грузией

© Sputnik / Валерий Мельников
Кавказ
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Случаи полетов над территорией республики участились после того, как 8 ноября 2019 года Грузия присоединилась к соглашению о Европейском общем авиационном пространстве (European Common Aviation Area).

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Компетентные органы Южной Осетии заявили, что в период с 1 января по 4 апреля 2021 года над воздушным пространством республики зафиксированы 133 полета иностранных воздушных судов на высотах от девяти тысяч метров. Об этом сообщается на сайте МИД республики. 

Так, в январе подтверждено 35 случаев нарушения воздушного пространства, в феврале – 69, в марте – 28, в апреле – 1 случай.

Министерство иностранных дел Южной Осетии выразило обеспокоенность ситуацией, так как эти полеты несут потенциальную угрозу безопасности страны.

Отмечается, что случаи незаконных полетов над территорией республики участились после того, как 8 ноября 2019 года Грузия присоединилась к соглашению о Европейском общем авиационном пространстве (European Common Aviation Area), предполагающему использование свободной маршрутизации воздушного пространства (Free-Route Airspace, FRA).

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В МИД республики считают, что Грузия пытается использовать указанное соглашение в качестве политического инструмента для легитимации своих незаконных притязаний.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Южная Осетия - суверенное независимое государство, не является частью Грузии и не обременена обязательствами по соглашению о Европейском общем авиационном пространстве. Власти РЮО расценивают любые полеты над своей территорией как грубое нарушение суверенитета.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси отказывается признавать независимость республик, объявив их оккупированными территориями.

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