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Школу в селе Мгудзырхуа закрыли на карантин из-за COVID-19

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Абхазии
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В школе имени Василия Агрба в селе Мгудзырхуа Гудаутского района учатся 73 ученика и работают 20 педагогов.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Школу села Мгудзырхуа в Гудауте закрыли на карантин из-за COVID-19, рассказала корреспонденту Sputnik и.о. завотделом образования администрации Гудаутского района Светлана Айба.

"С 19 апреля мы, по согласованию с районным СЭС, отправили на двухнедельный карантин мгудзырхскую школу, так как на сегодняшний день коронавирусом заболели шесть учеников и четыре педагога", - отметила она.

Айба добавила, что коронавирус также был выявлен в двух классах гудаутских средних школ №1 и №4. Ученики этих классов пока находятся на самоизоляции.

Ранее, 5 апреля, частично на карантин закрыли Бамборскую среднюю школу, где коронавирус был выявлен у нескольких учеников и педагогов. По решению районной санитарно-эпидемиологической службы и Минпросвещения страны, учащиеся с 5 по 11 классы были отправлены на самоизоляцию. Работа в Бамборской школе возобновилась в прежнем режиме спустя две недели после этого.

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Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (158)

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