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Экс-министр репатриации Абхазии объявлен в розыск

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В Абхазии
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Уголовное дело в отношении экс-министра было возбуждено на основании материалов, поступивших из управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Абхазии.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Бывший министр по репатриации Республики Абхазия Беслан Дбар объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следственным управлением Генпрокуратуры в розыск также объявлен директор ООО "РемСтрой2012" Амиран Лакербая.

Дбар обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по техническому надзору Фонда репатриации Денисом Кове. 

Уголовное дело в отношении них возбуждено 23 марта. В отношении Кове Сухумский горсудом 23 мая избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 мая.

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