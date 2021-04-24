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Игорь Ахба

Посла Абхазии в России госпитализировали с COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210424/1032288697/Posla-Abkhazii-v-Rossii-gospitalizirovali-s-COVID-19.html

Игорь Ахба руководит посольством Абхазии в России с 2008 года, до этого он был полномочным представителем Абхазии в Российской Федерации.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Посол Абхазии в России Игорь Ахба госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник. Эту информацию Sputnik Абхазии подтвердил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

По словам министра, Ахба чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает, он был госпитализирован во избежание возможного ухудшения состояния здоровья.

72-летний Игорь Ахба возглавил посольство Абхазии в России в 2008 году. С 1992 по 2008 годы он был полномочным представителем Республики Абхазия в Российской Федерации. А с 2004 года занимал пост министра иностранных дел республики.

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