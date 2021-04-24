Посла Абхазии в России госпитализировали с COVID-19

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Посол Абхазии в России Игорь Ахба госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник. Эту информацию Sputnik Абхазии подтвердил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.
По словам министра, Ахба чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает, он был госпитализирован во избежание возможного ухудшения состояния здоровья.
72-летний Игорь Ахба возглавил посольство Абхазии в России в 2008 году. С 1992 по 2008 годы он был полномочным представителем Республики Абхазия в Российской Федерации. А с 2004 года занимал пост министра иностранных дел республики.
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