Анкваб приступил к исполнению своих обязанностей премьера после лечения от ковида

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб приступил к исполнению своих обязанностей 12 апреля после лечения от коронавируса, сообщает пресс-служба Кабмина.

Анкваб проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 в московской клинике и после прохождения реабилитации от перенесенного заболевания вернулся в Абхазию 31 марта. По приезде глава правительства Абхазии обратился к населению с призывом ответственно соблюдать меры предосторожности и неукоснительно выполнять предписания специалистов.

Коронавирус был выявлен у Александра Анкваб 30 декабря 2020 года, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, однако через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве.

8 января 2021 года премьер-министр Абхазии Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация.

17 января Александра Анкваб подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через неделю лечения, 25 января, у премьер-министра наметилась положительная динамика. Анкваб продолжал лечение в Москве, и с 15 февраля пошел на поправку.

Все это время обязанности премьер-министра Абхазии временно исполнял вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.