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Суд продлил срок ареста обвиняемых в ограблении банка в Сухуме

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Ограбление банка произошло в Сухуме 10 марта. Люди в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Сухумский городской суд продлил сроки содержания под стражей Алиаса Цвинария, Астамура Бутба, Алхаса Квициния, Валеряна Эюпова, Вадима Возба. Об этом сообщается на сайте суда.

© Foto / МВД РА
Задержан еще один подозреваемый в ограблении банка в Сухуме

Цвинария обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналога, в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также в разбое, совершенном в целях завладения имуществом в особо крупном размере.

Возба обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в разбое, совершенном в целях завладения имуществом в особо крупном размере, а также в том, что был исполнителем преступления.

Действия Бутба, Квициния и Эюпова квалифицированы как незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере.

Срок содержания под стражей Цвинария, Квициния, Бутба и Эюпова продлен на четыре месяца, а всего до пяти месяцев и 27 дней, то есть до 10 сентября 2021 года.

Суд отказал органу предварительного расследования в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей Вадима Возба. Он отправлен под домашний арест на два месяца, то есть до 3 июля 2021 года.

Ограбление банка произошло в Сухуме 10 марта. Четверо лиц в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.

Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. Позже машина была обнаружена горящей на улице Армейская в Сухуме.

По данному факту следственным отделом УВД по Сухуму 10 марта возбуждено уголовное дело.

Названные лица, считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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