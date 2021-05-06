Показ военных фильмов в честь Дня Победы организовали в Сухуме

Показ военных фильмов для школьников в честь Дня Победы проходит в Национальной библиотеке Абхазии с 28 апреля.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Республиканский родительский комитет и представительство Россотрудничества в Абхазии организовали кинопоказ советских военных фильмов для учащихся сухумских школ.

По словам главы Сухумского родительского комитета Гунды Кварчия, Россотрудничество предоставило картины из архива Государственного фонда кинофильмов России специально для школьников, "чтобы дети ознакомились с фильмами и осознали, почему День Победы так важен". Учащимся младших классов показывают фильмы "Орленок", "В то далекое лето", "Девочка ищет отца", старшие классы смотрят "Иваново детство" и "Вступление". Самым популярным фильмом среди детей стало "Иваново детство", отметила Кварчия.

Ученик пятого класса Сухумской школы №4 Георгий Кокая вместе с классом посмотрел картину "В то далекое лето" о подвиге 13-летней ленинградской партизанки Ларисы Михеенко. По словам мальчика, смотреть исторический фильм было очень интересно и познавательно.

"У меня в семье в Великой Отечественной войне воевал дядя, и мне рассказывали, что война была очень жестокая, загубила много жизней, людей, чьи родные тоже могли погибать на войне. Думаю, нам важно знать историю предков", - сказал он.

Классный руководитель пятого класса Анжела Даутия рассказала, что у всех детей остались хорошие впечатления после показа фильма.

"Хотелось бы, чтобы дети больше знали об этой победе, покопались в своей истории, у нас есть свои герои. Чтобы они знали, кто такой пионер, комсомолец, и какой вклад дети и юноши внесли в эту войну", - добавила она.

Показ фильмов в Национальной библиотеке продлится до 7 мая.

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