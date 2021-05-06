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Показ военных фильмов в честь Дня Победы организовали в Сухуме

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Показ военных фильмов для школьников в честь Дня Победы проходит в Национальной библиотеке Абхазии с 28 апреля.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Республиканский родительский комитет и представительство Россотрудничества в Абхазии организовали кинопоказ советских военных фильмов для учащихся сухумских школ.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам главы Сухумского родительского комитета Гунды Кварчия, Россотрудничество предоставило картины из архива Государственного фонда кинофильмов России специально для школьников, "чтобы дети ознакомились с фильмами и осознали, почему День Победы так важен". Учащимся младших классов показывают фильмы "Орленок", "В то далекое лето", "Девочка ищет отца", старшие классы смотрят "Иваново детство" и "Вступление". Самым популярным фильмом среди детей стало "Иваново детство", отметила Кварчия.

Ученик пятого класса Сухумской школы №4 Георгий Кокая вместе с классом посмотрел картину "В то далекое лето" о подвиге 13-летней ленинградской партизанки Ларисы Михеенко. По словам мальчика, смотреть исторический фильм было очень интересно и познавательно.

"У меня в семье в Великой Отечественной войне воевал дядя, и мне рассказывали, что война была очень жестокая, загубила много жизней, людей, чьи родные тоже могли погибать на войне. Думаю, нам важно знать историю предков", - сказал он.

Классный руководитель пятого класса Анжела Даутия рассказала, что у всех детей остались хорошие впечатления после показа фильма.

"Хотелось бы, чтобы дети больше знали об этой победе, покопались в своей истории, у нас есть свои герои. Чтобы они знали, кто такой пионер, комсомолец, и какой вклад дети и юноши внесли в эту войну", - добавила она.

Показ фильмов в Национальной библиотеке продлится до 7 мая.

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