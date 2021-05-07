Военнослужащие Абхазии и России отрепетировали парад Победы в Сухуме

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии совместно с военнослужащими Минобороны республики приняли участие в генеральной репетиции торжественного шествия в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

На набережной Сухума у памятника Неизвестному солдату торжественным маршем прошли около 600 человек из числа войск Минобороны России и Абхазии, подразделений Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия.

Участники отработали навыки прохождения строевым шагом в составе сводных пеших колон с оружием.

Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы © Sputnik / Леон Адлейба

Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы © Sputnik / Томас Тхайцук

Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Леон Адлейба Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы

Все военнослужащие ЮВО в Абхазии, задействованные в шествии Победы, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Смотрите также: