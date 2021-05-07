Военнослужащие Абхазии и России отрепетировали парад Победы в Сухуме

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии совместно с военнослужащими Минобороны республики приняли участие в генеральной репетиции торжественного шествия в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
На набережной Сухума у памятника Неизвестному солдату торжественным маршем прошли около 600 человек из числа войск Минобороны России и Абхазии, подразделений Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия.
Участники отработали навыки прохождения строевым шагом в составе сводных пеших колон с оружием.
- Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы© Sputnik / Леон Адлейба
- Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы© Sputnik / Томас Тхайцук
- Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы© Sputnik / Томас Тхайцук
Все военнослужащие ЮВО в Абхазии, задействованные в шествии Победы, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
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