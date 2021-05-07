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Военнослужащие Абхазии и России отрепетировали парад Победы в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Музыкальное сопровождение репетиции шествия обеспечили музыканты военного оркестра базы ЮВО в Абхазии.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии совместно с военнослужащими Минобороны республики приняли участие в генеральной репетиции торжественного шествия в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

На набережной Сухума у памятника Неизвестному солдату торжественным маршем прошли около 600 человек из числа войск Минобороны России и Абхазии, подразделений Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия.

Участники отработали навыки прохождения строевым шагом в составе сводных пеших колон с оружием.

  • Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы
    © Sputnik / Леон Адлейба
  • Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Леон Адлейба
Генеральная репетиция торжественного шествия в День Победы

Все военнослужащие ЮВО в Абхазии, задействованные в шествии Победы, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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