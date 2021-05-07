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Ветеранов Великой Отечественной войны приняли в Посольстве России в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии на сегодня осталось 28 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

СУХУМ, 7  мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Посольстве России в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с наступающей 76-й годовщиной Победы над немецкими фашистами.

© Видео пресс - служба ЮВО
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В Посольство в сопровождении родственников пришли четыре ветерана ВОВ, живущих в Абхазии, – Нонна Дорофеева, Екатерина Синявская, Ардаваст Сельвян, Елена Вадзинская. Посол Алексей Двинянин преподнес им персональные поздравления от президента России Владимира Путина, в ответ ветераны выразили благодарность за оказанное внимание.

"Позвольте поприветствовать наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Большое спасибо, что вы нашли в себе силы посетить Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия в преддверии 76-й годовщины великой Победы. К сожалению и по объективным причинам, под которыми я подразумеваю и преклонный возраст ветеранов, и объявшую всю планету коронавирусную заразу, мы вынуждены провести мероприятие в таком усеченном формате", - сказал посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Он отметил важность проведения встречи, чтобы выказать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также для правильного воспитания молодых поколений.

"Хочу поблагодарить ветеранов за вашу Победу, благодаря которой мы сегодня живем на этой планете Земля под мирным небом", - подчеркнул дипломат.

  • Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ ко дню победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ ко дню победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ ко дню победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ ко дню победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ ко дню победы

Алексей Двинянин сказал, что каждый год в эти майские дни отмечается великая дата в истории – День Победы, подвига отцов, дедов и прадедов, день скорби по тем, кто погиб от голода в блокадном Ленинграде, заснул вечным сном от переутомления у станков в тылу.

"Параллельно с этим мы ведем борьбу на медицинском фронте с коронавирусом, где, как вы знаете, России удалось достичь значительных успехов. Первая партия вакцины "Спутник-V" уже поставлена в республику, и мы рассчитываем, что не за горами вторая и дальнейшие партии этой нужной вакцины, с тем чтобы уберечь население нашей братской и дружеской Республики Абхазия", - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на то, что прошло много лет со дня окончания Великой Отечественной войны, память о ней остается.

"Мы хорошо знаем цену той Победы, помним о десятках миллионов погибших, искалеченных и пропавших без вести", - сказал Двинянин.

© Foto / пресс - служба ЮВО
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Как сообщил заместитель председателя Республиканского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Абхазии Закан Нанба, в Абхазии на сегодня 28 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В Великой Отечественной войне участвовало 55,5 тысячи жителей Абхазии. С фронта не вернулись – 17,5 тысячи. 22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое жителей Абхазии стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.

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