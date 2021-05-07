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Бжания: ГАИ нужно лояльно относиться к автотуристам из России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210507/1032372793/Aslan-Bzhaniya-k-avtoturistam-iz-Rossii-nuzhno-otnositsya-s-loyalnostyu-.html

В апреле МВД Абхазии запретило ГАИ республики останавливать автомобили с иностранными госзнаками, пассажиры которых заезжают в страну для отдыха.

СУХУМ, 7 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. К туристам, которые приезжают в Абхазию из России на своем автомобиле, необходимо относиться лояльно, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, обращаясь к ГАИ, на расширенном заседании по подготовке к туристическому сезону в пятницу 7 мая.

Он отметил, что не нужно останавливать автомобилистов "просто так для проверки документов", если не было совершено серьезное нарушение правил дорожного поведения.

В апреле замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа на расширенном совещании по результатам деятельности ведомства за первые три месяца 2021 года заявил, что сотрудникам ГАИ Абхазии запретили останавливать автотранспорт с иностранными госномерами, заезжающими на территорию страны для отдыха.

За выполнением поручения руководства будет следить управление собственной безопасности МВД и управление по воспитательной работе. Ответственными за исполнение указания будут начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба и его заместитель Беслан Чкадуа.

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