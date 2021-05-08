Российские военные в Абхазии устроили персональный концерт для ветеранов ВОВ

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии вместе с военным оркестром поздравили 97-летних ветеранов Великой Отечественной войны Алексея Шония и Нонну Дорофееву с 76-й годовщиной Победы, сообщает пресс-служба соединения.

Военнослужащие прибыли в гости к ветеранам на современных бронированных автомобилях разведки "Тигр", чтобы продемонстрировать им современные новинки вооружения российской армии. В гостях у ветеранов побывали и военные музыканты, которые организовали персональные выездные концерты, исполнив для них песни военных лет "День Победы", "Катюша" и другие.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео ЮВО В Абхазии военнослужащие ЮВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

От лица командования российской военной базы военнослужащие передали ветеранам именные подарки.

"Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью", - отметил врио заместителя командира российской военной базы по военно-политической работе майор Георгий Осташевский.

Во время чаепития военнослужащие пожелали ветеранам крепкого здоровья, счастья и вручили памятные подарки - цветы, торт, продуктовый набор, памятную открытку и рисунок с пожеланиями и поздравлениями от детей юнармейского отряда базы.

В беседе с военнослужащими ветераны поделились своими воспоминаниями о годах войны и послевоенном времени: с воинской частью ефрейтор Дорофеева в должности шофера 483-го батальона аэродромного обслуживания дошла до границы с Польшей.

"Мы недолго стояли в Бресте, нам дали приказ идти в Польшу. Прошли Варшаву, Лодзь, Лович. В Ловиче остановилась наша часть. Там наш авиационный полк объединился с авиаполком Войска польского. Помню, как мы получили приказ идти на взятие Берлина. Мы стояли в Ловиче, я как раз сменилась с поста, был час ночи. Только винтовку разрядила, хотела поставить, как вдруг раздалась команда тревоги. Командир сообщил, что нам дан приказ идти на штурм Берлина. А тут уже ничего не помню. Кругом все гремело, это было пекло. Я думала, что все сгорим, но мы выжили. Наша авиация была сильная: где пролетит, для нас дорога уже открыта. Меня спрашивали, видала ли я Берлин? Ни одного дома. Только смотришь – там ноги торчат, там руки. Страшное дело я видела. Узнав о победе, мне хотелось, как и всем, стрелять в воздух, но я не стала этого делать, мне жалко было тратить патроны. А вдруг опять война начнется? Надо их беречь. Такая мысль у меня возникла", - рассказала военнослужащим ветеран войны Нонна Ивановна Дорофеева.

Алексей Шония добровольно ушел на фронт, услышав о начале войны, он участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи, Ростова.

"Была глубокая ночь. Наша дивизия приблизилась к городу и заняла свои места. Мы, никогда не знавшие войны 18-летние парни, немного побаивались. Мы не знали, что может произойти через несколько минут. Я никогда не забуду слова одного из раненых солдат: "не отдавайте нашу Родину этим тварям!". Возможно, эти слова помогли нам одержать победу в этом бою", - так вспоминал в беседе с корреспондентом Sputnik годы войны ветеран Алексей Шония.

Истории этих других ветеранов читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия Лица Победы

Сегодня в Абхазии в живых остались 28 ветеранов ВОВ. В Великой Отечественной войне участвовало 55,5 тысячи жителей Абхазии. С фронта не вернулись – 17,5 тысячи. 22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое жителей Абхазии стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.

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