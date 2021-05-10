"Википедия" пополнилась новыми материалами об Абхазии

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Редактор русской версии Википедии, преподаватель Московской дирекции по развитию культурных центров Наталья Сенаторова около месяца занимается публикацией материалов об Абхазии в интернет-энциклопедии.

© Sputnik / Марианна Кубрава Наталья Сенаторова

"Третьего апреля филармония Санкт-Петербурга объявила конкурс "Музыкальная летопись", цель которого рассказать о классической музыке на платформе Википедия. Волей судеб в это время я тоже была здесь и решила посмотреть, а что же написано по поводу абхазской музыки в Википедии. И тут я словно провалилась в кроличью нору, потому что обнаружила довольно грустную ситуацию", - рассказала Наталья Сенаторова на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

В Википедии она не нашла информацию об абхазских творческих коллективах, оркестрах, концертных залах.

"Была очень скудная информация про Государственную филармонию и Сухумское музыкальное училище. Также я обнаружила, что в 70-80-е годы здесь жили и работали классики симфонической музыки, произведения которых активно исполнялись не только в СССР, но и за пределами", - подчеркнула Сенаторова.

Задавшись целью заполнить существующую брешь, она активно начала искать информацию про абхазскую музыку.

"Я начала искать источники и нашла пласт музыковедческой литературы и была поражена, так как считала, что в Википедии есть все, а тут огромное белое пятно. И вот я начала это огромное белое пятно заполнять, потом поняла, что не могу это делать, находясь в Москве, и подумала, что надо ехать в Абхазию, потому что мне нужны помощники. Я приехала в абхазскую филармонию, чтобы каким-то образом эти пласты задокументировать, систематизировать и передать людям возможность дать над ними работать", - заметила она.

Наталья Сенаторова выразила надежду на то, что после ее отъезда работа будет продолжаться уже силами местных жителей.

"Я здесь столкнулась с мнением, что Википедию делают небожители, но это совершенно горизонтальная система, в которую может включиться каждый, и я призываю к тому, чтобы люди писали. Кто-то увлекается ботаникой, пусть пишет про ботанику, кто-то художниками, пишет про живопись", - сказала она.

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа назвала Википедию невозделанной целиной.

© Sputnik / Марианна Кубрава Эсма Джениа

"Это такое счастливое стечение обстоятельств, наша встреча и дружеский разговор на тему того, что есть такой ресурс открытый для всех. В Википедии есть правило, статьи уже должны быть опубликованы и апробированы, то есть ты ничего не сочиняешь. Информация существует на бумаге, тебе нужно просто это перенести в этот источник", - подчеркнула Джениа.

Наталья Сенаторова также добавила, что в Википедии существуют фильтры, например, проверяются ссылки на публикуемые материалы, если они не отвечают требованиям, то публикации попадают в список на удаление.

За небольшой промежуток времени Наталья Сенаторова уже опубликовала в Википедии несколько материалов про вокально-инструментальные ансамбли Абхазии, Государственный ансамбль песни и танца, национальные музыкальные инструменты, концертные залы страны, о знаменитых абхазских музыкантах и музыкантах живших и работавших в республике, про Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа, культурные памятники и многое другое.

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