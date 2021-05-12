Вакцинация от коронавирусной инфекции в Абхазии началась

На прошлой неделе Минздрав Абхазии организовал тренинги для медиков по обучению основам проведения профилактической прививки от коронавируса.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" началась в Абхазии 12 мая.

"С сегодняшнего дня на базе Сухумской городской поликлиники №1 началась вакцинация. Вакцинируются как население, так и медицинские работники, сегодня уколы сделали 14 людям. У всех вакцинация прошла нормально без каких-либо побочных действий", - сказала главврач поликлиники Лиана Ампар.

Для того, чтобы провакцинироваться, нужно иметь при себе абхазский паспорт, для жителей столицы местная прописка.

"Иногородние могут провакцинироваться территориально - в Очамчырском, Гулрыпшском районе и так далее. Перед тем как сделать укол, терапевт осматривает пациента, проверятся температура, пульс, собирается анамнез, врач спрашивает, есть ли у человека аллергия на какие-то препараты", - отметила она.

Главврач также добавила, что каждому пациенту дается памятка о проведении вакцинации от коронавируса, в которой указана дата первого укола, через 21 день делается вторая прививка, подчеркнула Ампар.

В Сухумской городской клинической больнице прививать население не будут, там готовятся к проведению вакцинации медицинского персонала, перед тем как сделать укол, медики заполняли специальную анкету.

"Вакцина "Спутник V", о которой так долго говорили, наконец получена в Абхазии, и начинается вакцинация, в первую очередь это в том числе работники медицины. Наши работники будут на месте проводить вакцинацию, сейчас идет подготовительная работа, которая предусматривает беседу с врачом, измеряется давление, температура, и, если нет противопоказаний, делается вакцина", - сказал главврач больницы Вячеслав Абухба.

Врач-терапевт Виктория Гетия отметила, что противопоказания для вакцинации – любая острая инфекция, которая есть на данный момент, обострение какой-нибудь хронической болезни.

"Уже переболевшим людям можно делать прививку, не обязательно проверять уровень антител в крови. Считается, что вакцину можно сделать спустя шесть месяцев с момента как переболел. При этом если человек болен в данный момент, делать укол нельзя ни в коем случае, поэтому мы выявляем, есть ли какие-то противопоказания, если температура будет даже 37, мы не будем прививать", - отметила она.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 14 834. Выздоровели 13 823 человека. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составляет 97,6 процента.

В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержалась на складе в соответствии с требованиями производителя.