Во имя здоровья: как привлечь туриста санаторно-курортным отдыхом в Абхазии

На первом Международном туристическом форуме "Абхазия – страна души 2021" прошла панельная сессия "Современные инвестиционные проекты и лучшие практики в сфере туриндустрии", на которой обсуждали перспективы развития санаторно-курортной отрасли Абхазии.

Международный туристический форум "Абхазия – страна души 2021", в котором принимают участие эксперты в турсфере из Абхазии и России, открылся в Сухуме 13 мая.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Информационное продвижение

Открыл панельную сессию председатель Комиссии по развитию санаторно-курортного комплекса Общественного совета при Ростуризме, руководитель санатория "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов. Он отметил, что опыт России может быть полезен Абхазии в сфере санаторно-курортного отдыха.

"Главная проблема в России в том, что ежегодно в санатории приезжает порядка трех процентов россиян. Около 95 процентов людей в санаториях России либо не были, либо были когда-то давно и не совсем представляют ситуацию, которая есть. Пока нет четкого, осознанного запроса со стороны гостей, которые хотят приехать в санаторий не только в июле и августе", - заметил он.

Богданов подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы привлекать туристов в санатории круглогодично, при этом в Интернете очень мало информации о санаторно-курортных комплексах Абхазии.

"Если мы представим, какой охват этой информации в социальных сетях, то мы прекрасно понимаем, что очень многие другие сферы туризма – гостиничное дело, экскурсии – представлены в Интернете в разы масштабнее. Информация доносится до возможного клиента о том, зачем нужно ехать в хороший санаторий", - сказал специалист.

Продолжая мысль, он добавил, что для рекламы санаторно-курортных возможностей России около десяти лет назад был запущен большой просветительский проект.

"Проект называется "Раз в год в хороший санаторий", речь идет о том, что нам нужно уходить от формата заботы о своем здоровье по факту болезни. Человек заболел и только потом обращается к врачу, здоровье заслуживает гораздо больше внимания, и мое личное убеждение и убеждение многих моих сторонников, что здоровьем нужно заниматься каждый день. Нужно думать, что мы едим, что пьем, обращать внимание на нашу двигательную активность", - отметил Дмитрий Богданов.

Абхазии нужно сконцентрировать внимание на информационном продвижении санитарно-курортной сферы, подчеркнул председатель Комиссии по развитию санаторно-курортного комплекса Общественного совета при Ростуризме. По его словам, люди, отдыхающие в санаториях, реже болеют и живут дольше.

"Нагрузки на здравоохранение становятся меньше и, конечно, главный фактор - это продолжительность жизни. Есть несколько моментов, которые делают санаторно-курортную сферу очень интересной для тех, кто в ней работает при условии правильного подхода. В Абхазии такие примеры есть, это бывший санаторий XVII партсъезда, а ныне "Амра", где сразу задумались о создании своей медицинской базы. Мне говорят, что загрузка санатория в межсезонье гораздо лучше, чем у других, это на самом деле так", - сказал он.

Развитие санаторно-курортной сферы выгодно для тех, кто работает, инвестирует, для туриста, экономики, говорит Богданов.

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Кадровый дефицит

В панельной сессии принимали участие представители туристических объектов, которые традиционно пользуются популярностью среди туристов. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам пансионата "Литфонд" Адгур Агрба рассказал, что в туристическом объекте 578 мест для отдыхающих, расположенных в трех корпусах комплекса.

"В этом году мы заканчиваем капитальный ремонт главного корпуса, на территории нашего комплекса две футбольные площадки, несколько иных спортивных площадок. Все свои силы мы направляем на то, чтобы в следующем году мы стали полноценным санаторием, соответствующая лицензия будет получена. На следующий год мы планируем затратить на медицинскую базу около 150-200 миллионов рублей, мы являемся единственным объектом, который затрачивает такие суммы на этот бизнес", - сказал он.

В "Литфонде" будут развивать лечебные направления опорно-двигательной, нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

"По этим четырем направлениям мы, конечно, будем развиваться, но без научного подхода никак не обойтись – сертификаты соответствия минеральных вод, сертификат на грязевые лечения. Когда мы перейдем на этот уровень, тогда возникнет серьезный вопрос с этим направлением, связанный с сертификацией", - заметил Агрба.

На реабилитационное медицинское оздоровление приезжают две тысячи туристов, в последующие годы эта цифра будет возрастать, сообщил он. При этом на данный момент проблема состоит в нехватке медицинских кадров.

"Мы ищем, даем объявления, разработали вопрос и о возможной вахтовой службе. Врачи будут к нам приезжать на месяц или на два месяца из России. Другого выхода с этим кадровым дефицитом мы не видим, за два-три года мы не сможем подготовить нужное количество врачей", - сказал он.

Начальник управления по курорту и туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба сказал, что в межсезонье Гагра еще не готова принять туристов на санаторно-курортный отдых.

"Инфраструктура еще не готова, в бальнеологической лечебнице проводится серьезная реконструкция, если они успеют, начнут работать в этом году, если нет, то будем рассчитывать на 2022 год", - сказал Бганба.

При этом он заметил, что в межсезонье в Гагру могут приезжать туристы, которые желают насладиться прекрасным климатом и уехать, получив массу положительных эмоций.

Дмитрий Богданов рекомендовал уже сейчас начать рассказывать о том, когда и какие услуги будут предоставляться на туристических объектах, чтобы у потенциальных туристов была необходимая информация.

"Нужно начинать очень подробно рассказывать, что и как получат гости, и это, конечно, дисциплинирует всех участников процесса. Поймите правильно, люди в России про Сочи не знают", - заметил он.

Среди тем, заявленных на форуме: "Концепция летнего туристического сезона в Республике Абхазия – качество, безопасность, новые технологии, новые продукты", "Актуальные вопросы страхования туристов в Республике Абхазия", "Актуальные вопросы образования в сфере туризма и индустрии гостеприимства", "Современные инвестиционные проекты и лучшие практики в сфере туриндустрии", "Создание летних оздоровительных лагерей в Абхазии".

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер первого Международного туристического форума "Абхазия – страна души 2021".