В Сухуме убит Кемал Ардзинба

СУХУМ, 18 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Убийство Кемала Ардзинба было совершено в промежутке между 17:00 и 18:00 во вторник 18 мая у дома №6 по улице Имама Шамиля в Сухуме, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии.
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В ведомстве отмечают, что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц совершивших данное преступление.
Кемал Ардзинба - родной племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.