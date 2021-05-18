В Сухуме убит Кемал Ардзинба

Убийство произошло в центре Сухума вечером во вторник 18 мая. Кемал Ардзинба скончался в больнице от полученных ранений.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Убийство Кемала Ардзинба было совершено в промежутке между 17:00 и 18:00 во вторник 18 мая у дома №6 по улице Имама Шамиля в Сухуме, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц совершивших данное преступление.

Кемал Ардзинба - родной племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.