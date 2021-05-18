Возбуждено уголовное дело по факту убийства Кемала Ардзинба

МВД Абхазии объявило план "Перехват", перекрыты выезды из Сухума, посты ДПС "Мачара", "Приморский" и "Бамбора" усилены оперативным составом отдела внутренних дел.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства Кемала Ардзинба, совершенного вечером 18 мая, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено примерно в 17:00 во дворе дома №9 по улице Чачба в Сухуме из огнестрельного оружия неустановленного образца. Было произведено не менее трех выстрелов.

Кемал Ардзинба от полученных огнестрельных ранений в 17:40 скончался в реанимационном отделении Республиканской больницы.

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что преступление произошло у дома №6 по улице Имама Шамиля в Сухуме.

Уголовное дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса Абхазии "Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Следственно-оперативной группой на месте происшествия производятся неотложные следственные действия.

Читайте также: