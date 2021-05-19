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Часть Гагрского района временно останется без света 20 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (399)
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Sputnik Абхазия
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График отключений на территории Абхазии был отменен 27 апреля после окончания ремонта на ИнгурГЭС.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Значительная часть Гагрского района 20 мая останется без подачи электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго" на своей официальной странице в Facebook.

Подстанция Гагра-3 будет отключена с 10.00 до 17.00.

ВЛ-110 "Холодная речка" будет отключена с 12.00 до 18.00.

"Черноморэнерго" уточняет что отключения будут проведены в связи с ремонтно-профилактическими работами.

В настоящее время Абхазия получает электричество от ИнгурГЭС, ремонт на которой был завершен с опережением 26 апреля.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (399)

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