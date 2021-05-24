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Более миллиона рублей будет потрачено на ремонт водохранилища в селе Мыку

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210524/1032484092/Bolee-milliona-rubley-budet-potracheno-na-remont-vodokhranilischa-v-sele-Myku.html

Президент Абхазии Аслан Бжания, руководитель Администрации президента Алхас Квициния и глава Очамчырского района Беслан Бигвава посетили водохранилище, находящееся в аварийном состоянии в селе Мыку в субботу 22 мая.

 

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Работы по укреплению дамб у водохранилища в селе Мыку и изменению русла реки Дваб начнутся в ближайшие дни, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель главы администрации Очамчырского района Артемон Габилаа.

По его словам, в селе Мыку Очамчырского района находится водохранилища, в котором скапливаемся вода и самотеком подается в Очамчыру и села Мыку, Араду и часть Меркулы. Рядом с водохранилищем протекает река Дваб, которая во время паводков ежегодно подмывает дамбу, протяженностью около 300 метров. В таких случаях город остается практически без воды.

"Это продолжается несколько лет, мы своими силами как-то пытались исправить ситуацию, перекидывали русло, но уже без берегоукрепительных работ ситуацию не исправить. Когда мы перебрасываем русло реки, вода в накопителе уменьшается, а не перебросить мы не можем, так как город тогда останется совсем без воды. Больше половины дамбы разрушено. Укрепить дамбу возможности у нас нет",- объяснил он.

22 мая объект посетил президент Абхазии Аслан Бжания. По словам Габилаа, осуществление работ поручено "Абхазберегозащите".

Смета ремонта водохранилища была составлена ещё в прошлом году, более миллиона рублей будет выделено только на смену русла реки, не считая постройки дамбы, отметил Габилаа.

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