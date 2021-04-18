Ткуарчалским углем планируют отапливать пансионат "Ауадхара" зимой

Пансионат "Ауадхара" расположен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников "Ауадхара".

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Перейти на отопление ткуарчалским углем планируют в пансионате "Ауадхара" в зимний период, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия директор пансионата Радмир Ахиба.

"Коттеджи, которые стоят на территории пансионата, предназначены для пребывания в них летом. Для зимы они не приспособлены. Если все получится, к предстоящей зиме планируем утеплить здания и рассматриваем возможность отопления ткуарчалским углем с установкой специальных печей и водяных батарей в коттеджах", - отметил Ахиба.

Он добавил, что разработан проект по улучшению условий пребывания постояльцев в пансионате и руководство "Ауадхары" надеется на помощь государства или же частных предпринимателей. В планах разбить зоны для пикника, построить спортивные площадки, навесы с зоной отдыха, где можно будет проводить время в дождливые дни, столовую, канатную дорогу.

По словам Ахиба, сейчас на Ауадхаре лежит полутораметровый снег, но в пиковый зимний период снежный покров может достигать более четырех метров. Проблем с подачей воды там нет, так как она поступает самотеком и не замерзает.

"Пока транспорт не может доехать до Ауадхары. Из-за потепления не так давно местами обрушились снежные лавины, которые были очищены тракторами, но до конца этого месяца автомобили все равно не смогут туда попасть. Новую технику (закупленную дирекцией Рицинского Нацпарка - прим.) пока не используем, так как боимся, что она станет причиной очередных лавин. Чуть позже хотим для этого применить технику поменьше", - сказал директор пансионата.

Зимой не редкость, когда на дороге к пансионату падают деревья. Их убирают лесники с помощью бензопил и других приспособлений. После таяния снега предстоит убрать упавшие камни.

Пансионат "Ауадхара" расположен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников "Ауадхара".

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