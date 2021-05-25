Аслан Бжания рассказал, что нужно для увеличения числа туристов в Абхазии

В 2021 году в Абхазии ожидают до полутора миллиона туристов. За майские каникулы курорты страны посетили более 150 тысяч человек.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Для привлечения трех миллионов туристов в год к 2030 году Абхазия должна создать хотя бы 60 тысяч койко-мест, сказал президент республики Аслан Бжания в интервью изданию "Аргументы и Факты".

"Плюс необходима транспортная инфраструктура. Помимо аэропорта, надо будет задействовать морское сообщение. Я обсуждал это с руководством Администрации президента России, есть предложение уже в этом году включить Сухумский порт в черноморские круизы. Возобновление морского сообщения имеет для нас огромное моральное значение: люди должны видеть, что наши контакты расширяются, что мы все препоны убираем", - добавил он.

По мнению президента, Абхазия не останется без туристов и после открытия границ популярных среди российских туристов курортов.

"Мы хотим создать такой продукт, который будет постоянно востребован. Продукт, рассчитанный на небогатого туриста. Мы же рядом: сел в машину с семьей - и поехал. Главное - создать хорошие условия", - сказал он.

По словам Бжания, невозможно найти такую же экологию, как в Абхазии, которая не испорчена.

"Недавно мы были на туристическом объекте, который сейчас строится, там черепашки живут, раки. О чем это говорит? От Сухума и до реки Ингур на границе с Грузией в море никто ничего не выбрасывает", - отметил он.

С августа по октябрь 2020 года Абхазию посетили более 600 тысяч человек. В мае республику посетили более 150 тысяч туристов. В интервью радио Sputnik заместитель председателя пограничного отряда СГБ Руслан Латипов рассказал, что, учитывая информацию по бранированию и большой поток отдыхающих в майские каникулы, летний турсезон в Абхазии в 2021 году будет рекордным.

С 13 по 15 мая в Сухуме состоялся Международный турфорум "Абхазия - страна души". В нем приняли участие журналисты из 60 регионов России, в большинстве – представители издательства "Аргументы и Факты".

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