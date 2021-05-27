Гагрское Собрание депутатов утвердило нового главу района

Юрий Хагуш указом президента Аслана Бжания исполнял обязанности главы администрации Гарского района с 30 апреля 2020 года.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Селма Базба. Новый состав депутатов Гагрского Собрания утвердил Юрия Хагуш в должности главы администрации района в четверг 27 мая, сообщил Sputnik председатель Собрания Астан Агрба.

Как уточнил Агрба, на заседании присутствовали 22 депутата из 24. За утверждение Юрия Хагуш на пост главы Гагрского раойна единогласно проголосовали все присутствовавшие.

Юрий Хагуш родился 18 ноября 1985 года в Гагре. В 2007 году окончил юридический факультет Ростовского института защиты предпринимателя. С 2007 по 2017 годы занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.

С 2017 года Хагуш был депутатом Народного Собрания Абхазии, заместителем председателя Государственного комитета по культуре, делам молодежи и спорта.

На пост исполняющего обязанности главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш был назначен в апреле 2020 года.

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