Правительство Абхазии подготовило план мероприятий к 90-летию Бориса Адлейба

Борис Адлейба – видный советский и абхазский государственный деятель, первый секретарь Обкома партии Абхазской АССР.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание по подготовке мероприятий к 90-летнему юбилею государственного и партийного деятеля Бориса Адлейба, сообщил телеграмм канал пресс-службы президента Абхазии.

Заседание Госкомиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий состоялось 27 мая. Был обсужден план мероприятий, посвященных юбилею Бориса Адлейба, который состоится 15 июля, и решено, что будет организован вечер памяти политического деятеля, фотовыставка и презентация книги о юбиляре.

В обсуждении плана мероприятий приняли участие сын Бориса Адлейба Астамур Адлейба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, глава администрации Сухума Беслан Эшба, советник президента по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа, бывший премьер-министр Вячеслав Цугба.

Окончательный план мероприятий будет утвержден на следующем заседании Госкомиссии.

Советский и абхазский государственный деятель Борис Адлейба родился 15 июля 1931 года. С 1955 по 1961 году работал инструктором, а затем первым секретарем районного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи в Очамчыре.

С 1965 по 1969 годы Адлейба был вторым секретарем Сухумского городского комитета Коммунистической партии. С 1971 по 1975 годы работал первым секретарем Очамчырского райкома компартии, а затем до 1977 года – первым секретарем Ткуарчалского горкома компартии.

В 1977 году Борис Адлейба был назначен на пост первого заместителя председателя Совета министров Абхазской АССР.

В 1978 году, в один из самых сложных периодов общественно-политической ситуации в Абхазии, был назначен на пост первого секретаря Обкома партии Абхазской АССР.

18 марта 1989 года на многотысячном митинге в селе Лыхны Адлейба подписал обращение с требованием предоставить абхазскому народу право на самоопределение.

Борис Адлейба умер 16 ноября 1990 года в Москве, похоронен в Абхазии.

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