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Министр культуры Гудиса Агрба избран руководителем платформы "Будущее Абхазии"

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В Абхазии
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Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. По решению молодых лидеров Абхазии министр культуры, посол доброй воли Гудиса Агрба избран руководителем национальной платформы "Будущее Абхазии", сообщается на странице социальной платформы в Facebook.

"Запуск социальной платформы "Будущее Абхазии" состоится 1 июня на стадионе "Динамо" в городе Сухум. Гудиса Агрба выступит с программным заявлением на съезде. В ходе мероприятия легендарный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов даст мастер-класс", - говорится в сообщении.

Программа реформ в рамках проекта "Будущее Абхазии" разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации.

© Sputnik
Такие обстоятельства: Бейя о программе реформ "Будущее Абхазии"

В рамках программы разработан комплекс конкретных мер, способных активизировать социально-экономическое, общественное развитие Абхазии, стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Одно из направлений программы – регулярные публичные отчеты руководителей центральных органов исполнительной власти, глав районов. Программа реформ предусматривает создание многофункционального центра по оказанию госуслуг по принципу "одного окна".

Помимо всего прочего, программа реформ предполагает внесение в закон "О государственной молодежной политике в Республике Абхазия" норму о ежегодном проведении конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии" и назначении его победителей на государственную службу.

В программу реформ "Будущее Абхазии" включен пункт по созданию IT-парка в республике. Одна из ключевых функциональных задач парка – проведение специальных образовательных программ и курсов по подготовке высококвалифицированных государственных и корпоративных управленцев, предпринимателей в рамках проекта школы управления – проведение лекций профессоров Российской академии народного хозяйства и государственной службы и бизнес-школы Сколково. Также планируется создание обучающих программ для талантливых детей.

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