В ГАИ Абхазии рассказали, в каких случаях понадобится доверенность на транспорт

Кабинет министров Абхазии, по инициативе МВД страны отменил доверенность на управление автотранспортом физлицами в среду 26 мая.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Отмененная Кабмином Абхазии доверенность на управление чужим автотранспортом будет нужна при оформлении автомобиля и пересечении госграницы, рассказал корреспонденту Sputnik начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба.

"Все регистрационные действия в управлении Госавтоинспекции проводятся только по генеральной доверенности от владельца автомобиля на имя того, кто его использует, где прописано, что владелец транспорта доверяет тому или иному лицу проводить подобные действия. Также этот документ необходим при пересечении государственной границы на чужом транспорте. Без нее через границу автомобиль не пропустят", - отметил он.

Кабинет министров Абхазии, по инициативе МВД страны, отменил доверенность на управление автотранспортом физлицами в среду 26 мая.

Как уточнил в беседе с корреспондентом Sputnik замминистра внутренних дел республики Беслан Чкадуа, это предложение ведомства было обусловлено тем, что Абхазия в наши дни остается одной из немногих стран, где для управления транспортом в отсутствии владельца требуется доверенность.

После отмены доверенности для управления чужим автомобилем на территории Абхазии физлицам при себе необходимо будет иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, талон технического осмотра и водительское удостоверение.

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