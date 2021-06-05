Налоговая задолженность в Абхазии составила около миллиарда рублей

За первый квартал 2021 года налоговая собираемость Министерства по налогам и сборам достигла 1 миллиард 26 миллионов рублей.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Общая налоговая задолженность по Абхазии на июнь 2021 года составляет около одного миллиарда рублей, рассказал в интервью радио Sputnik министр по налогам и сборам республики Джансух Нанба.

По его словам, эта задолженность от юридических и индивидуальных лиц скопилась за послевоенное время. Однако, она не имеет тенденции роста, а, наоборот – постепенно снижается.

По словам Нанба, в случае неуплаты налоговых задолженностей, налоговая служба передает дела в Службу судебных исполнителей. В службу уже переданы 230 материалов на сумму 160 миллионов рублей.

"Нужно понимать, что, если занимаетесь предпринимательской деятельностью, нужно платить налоги. Если нарушать закон, только потому, что никто из контролеров не пришел и не сделал замечание, то рано или поздно в любом случае нужно будет погасить долг и еще заплатить штраф",- добавил министр.

На совещании с президентом Абхазии Асланом Бжания 4 июня Джансух Нанба рассказал, что за первый квартал 2021 года при плане в 865 миллионов рублей удалось собрать 1 миллиард 26 миллионов рублей. Положительная динамика по собираемости наблюдается в Гагрском, Гудаутском, Сухумском и Гулрыпшском районах.

Как сообщает "Апсныпресс", по информации Нанба, в Абхазии зарегистрировано 4285 юридических лиц, из них действующих - 1263, остальные не ведут хозяйственную деятельность или сдают нулевые балансы. Всего зарегистрировано 11 868 индивидуальных предпринимателей, из них ведут деятельность 7 724 лиц.

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