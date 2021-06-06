Волонтеры посадили 50 саженцев самшита в Бзыбском ущелье

Общая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, составляет около 500 гектаров, что в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.

СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадри Есиава. 50 саженцев самшита высадили волонтеры в Бзыбском ущелье в День эколога в субботу 5 июня, рассказала Sputnik председатель общественной экологической организации "Апсабара Эко" Астанда Джения.

"Мы выиграли грант и четыре года назад посадили черенки самшита на нашей экологической базе "Апсабара" в селе Мгудзырхуа. Вчера мы их рассадили в Бзыбском ущелье. У нас было намного больше саженцев и самшита, и пальм, но несколько лет назад кто-то распылил гербициды в нашей теплице, половина растений погибла. Мы планируем в будущем еще высадить самшит в труднодоступных местах Бзыбского ущелья", - отметила Джения.

Она также рассказала, что выращивать самшит в тепличных условиях несложно, но необходимо следить за температурой, влажностью и набраться терпения, так как самшит растет очень медленно.

Джения поделилась наблюдениями о том, что в Бзыбском ущелье, которое расположено на территории Рицинского реликтового национального парка, самшит сохранился в местах, где обрабатывали деревья во время нашествия самшитовой огневки. Она с сожалением отметила, что в Пицунде избежать гибель самшита не удалось, так как эти работы там не проводились.

Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, несколько сантиметров в год.

Самшитовая огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было это насекомое.

Общая площадь произрастания самшита в Абхазии, по оценкам экспертов, составляет около 500 гектаров, что в десять раз меньше, чем было до нашествия самшитовой огневки.

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