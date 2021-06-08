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Выпускной бал

Минпросвещения: в Абхазии не будут проводиться городские выпускные балы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210608/1032580026/Minprosvescheniya-v-Abkhazii-ne-budut-provoditsya-gorodskie-vypusknye-baly.html

Учебный процесс в школах Республики Абхазия продлится до 25 июня, выпускные экзамены заканчиваются 1 июля.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Проведение городских выпускных балов в Абхазии отменят, об этом в интервью Абхазскому телевидению рассказал глава Минпросвещения Инал Габлия.

Он уточнил, что вопрос проведения выпускных балов обсуждался с Министерством здравоохранения Абхазии, ведомства пришли к согласию, что городские мероприятия необходимо отменить.

"Мы, конечно, разрешаем провести выпускной вечер внутри школы с участием педагогов, самого выпускного класса. На открытом воздухе можно будет провести тоже с соблюдением всех мер социальной дистанции, ношения масок, выпускную линейку", - добавил Инал Габлия.

При этом министр рассказал, что выпускные экзамены в 11 классах абхазских школ заканчиваются 1 июля.

В первую очередь, по словам Габлия, аттестаты будут выданы тем абитуриентам, которые поступают в российские вузы, они получат документы об окончании школы до 3 июля. Министр заверил, что все выпускники смогут успеть подать документы на поступление в российские вузы.

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