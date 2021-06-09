Волонтеров, искавших в горах Абхазии пропавшего туриста, эвакуировало МЧС

СУХУМ, 9 июн — Sputnik, Бадри Есиава. МЧС Абхазии эвакуировало на вертолете группу волонтеров, которые вели поиск туриста в горах, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

"Они находились на слиянии рек Химса и Кубыш. Двое из этой группы нашли в себе силы и сейчас спускаются пешком вместе с нашими двумя спасателями. Остальные четверо сказали, что не в силах преодолеть обратный путь и попросили помощи. Сегодня утром мы их эвакуировали по воздуху", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что зона поисков сложная и не каждому под силу выдержать такую нагрузку. Задача осложняется и погодными условиями. Днем ранее в горах пошел снег.

"Они не рассчитали свои силы. Мы их предупреждали о том, что это очень сложно, а они возмущались тому, что не даем им возможности присоединиться к поискам. Сейчас они убедились в том, что наши специалисты были правы. Мы тоже в очередной раз убедились, что привлечение волонтеров на маршруте такой сложности контрпродуктивно", - сказали в пресс-службе.

Екатеринбуржец Владимир Ульянов приехал в Абхазию в составе группы туристов из России и вышел на туристический маршрут в высокогорье 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС республики поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке. Как рассказала инструктора группы Гилева, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал Ульянов.

Третью неделю МЧС Абхазии проводит поиски пропавшего пешими отрядами, мониторит территорию с вертолета, к поискам были подключены и спасатели пожарной части высокогорного абхазского села Псху.

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