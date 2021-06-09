Парламент Абхазии принял поправки в закон о декларировании доходов

Поправки к закону о декларировании были приняты депутатами Парламента республики в первом чтении еще в конце марта.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии приняли поправки во втором и третьем окончательном чтениях к закону о декларировании доходов и расходов депутатами и чиновниками на заседании в среду 9 июня.

Представлявший законопроект депутат Гиви Кварчия сказал, что закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

"Все уже давно ознакомлены с документом, было уже проведено два комитетских заседания. Мы учли мнение всех субъектов права, законодательные инициативы. Чтобы закон вообще не привязывался к закону о госслужбе, которого у нас пока нет, мы вычленили из наименования закона термин государственный служащий и оставили декларантами депутатов и должностных лиц из числа государственных служащих", - сказал Кварчия.

Поправки к закону о декларировании были приняты депутатами Парламента республики в первом чтении еще в конце марта. Основные поправки коснулись круга лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта", ими стали: супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

Однако позже из это списка депутатами была изъята категория "совершеннолетние дети декларантов". С этим изъятием в том числе не согласны представители инициативной группы.

В конце апреля стало известно, что Администрация президента предложила новые поправки в законопроект, принятый в первом чтении.

Администрация главы государства обратила внимание на то, что действующая редакция закона предусматривает понятие "государственный служащий", которое распространяет нормы закона в том числе на должностных лиц.

Как отмечают в Администрации президента, все государственные служащие являются должностными лицами и разграничить эти понятия в данной редакции невозможно, соответственно непонятно, кто является декларантом.

Депутаты Парламента Абхазии 31 марта приняли поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в первом чтении. На заседании 12 марта парламентарии не приняли во втором и окончательном чтении поправки к закону.

Согласно закону о декларировании, кандидаты в президенты и депутаты республики должны предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. Данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ.