Российские военные в Абхазии поразили дроны "врага" над Черным морем

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы совместно с военнослужащими сил противовоздушной обороны российской военной базы Южного военного округа в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты условного противника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Объединенными силами военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы, связи и противовоздушной обороны были отработаны действия по сопряжению станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных "Житель" и "Красуха".
Личный состав радиолокационных подразделений обнаружил летящие на минимальных и средних высотах дроны условного противника и передал данные по ним на комплексы РЭБ. Специалисты расчетов РЭБ дистанционно вывели дроны из рабочего состояния, а расчеты самоходных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" произвели электронные пуски ракет, уничтожив низколетящие ударные аппараты "противника" над Черным морем.
Смотрите также:
- Зенитчики ЮВО отразили ракетный удар условного врага на Северном Кавказе
- "Цели достигнуты": убытие войск ЮВО и ВДВ из Крыма