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Российские военные в Абхазии поразили дроны "врага" над Черным морем

© Sputnik / Виталий Аньков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В учении приняли участие около 500 военнослужащих Южного военного округа, было задействовано более 150 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы совместно с военнослужащими сил противовоздушной обороны российской военной базы Южного военного округа в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты условного противника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Объединенными силами военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы, связи и противовоздушной обороны были отработаны действия по сопряжению станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных "Житель" и "Красуха".

Личный состав радиолокационных подразделений обнаружил летящие на минимальных и средних высотах дроны условного противника и передал данные по ним на комплексы РЭБ. Специалисты расчетов РЭБ дистанционно вывели дроны из рабочего состояния, а расчеты самоходных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" произвели электронные пуски ракет, уничтожив низколетящие ударные аппараты "противника" над Черным морем.

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