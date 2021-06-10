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SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
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МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
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