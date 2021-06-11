В Абхазии привились от коронавируса 2772 человека

Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в Абхазии началась 11 мая. Население прививается российским препаратом "Спутник V".

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В Абхазии от коронавирусной инфекции по состоянию на 11 июня привились 2772 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

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В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз.

Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого.

В день вакцинации пациент должен иметь при себе действующий абхазский паспорт, он заполняет анкету о согласии, ему выдается памятка с датой первой и второй вакцинации. Также человек проходит медицинский осмотр у терапевта – у него измеряют давление, уровень сатурации, температуру. Противопоказание к вакцине – наличие острых заболеваний любого характера.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 11 июня составляет 15711 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15026 человек.

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