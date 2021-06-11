02:36 12 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.68
  • EUR87.33
Поиск

В Абхазии привились от коронавируса 2772 человека

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (61)
44 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/02/1032544799.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210611/1032606064/V-Abkhazii-privilis-ot-koronavirusa-2772-cheloveka.html

Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в Абхазии началась 11 мая. Население прививается российским препаратом "Спутник V".

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В Абхазии от коронавирусной инфекции по состоянию на 11 июня привились 2772 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз.

Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого. 

В день вакцинации пациент должен иметь при себе действующий абхазский паспорт, он заполняет анкету о согласии, ему выдается памятка с датой первой и второй вакцинации. Также человек проходит медицинский осмотр у терапевта – у него измеряют давление, уровень сатурации, температуру. Противопоказание к вакцине – наличие острых заболеваний любого характера.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 11 июня составляет 15711 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15026 человек.

Читайте также:

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (61)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Музыкальный эксперимент: концерт братьев Хагба и оркестра народных инструментов
Второй этап совместного учения подразделений спецназа России и Узбекистана
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться