В Сухуме в воскресенье 13 июня произошел крупный пожар в здании бывшей кондитерской фабрики на улице Эшба.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар в нефункционирующем здании кондитерской фабрики в Сухуме потушен, сообщил корреспонденту Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"Пожар потушен, но наши специалисты все еще работают на месте. Они исследуют место происшествия, проверяют, нет ли мест, где процесс тления продолжается. Завалов в здании нет", - отметил он.

Пожар в чердачном помещении бывшей кондитерской фабрики на улице Эшба в Сухуме загорелся днем в воскресенье. Пламенем было охвачено более 1000 квадратных метров. Пожару присвоили пятую категорию сложности из семи.

Всего в тушении пожара, по последним данным, было задействовано восемь пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского районов. Также им на помощь приехали российские военнослужащие. На месте работают сотрудники милиции, медицинского управления и поисково-спасательного отряда МЧС страны.

Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.