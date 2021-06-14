"Черноморэнерго" назвало предполагаемую причину аварии на ИнгурГЭС

На ИнгурГЭС произошла аварийная остановка генераторов 14 июня около 13:00, из-за чего без света остались Галский, Очамчырский и Гулрыпшский районы, часть Сухумского и Гагрского районов.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Системная авария, вследствие которой были остановлены генераторы на ИнгурГЭС ликвидирована в 14:36, сообщает "Черноморэнерго" на своей официальной странице в Facebook.

По информации пресс-службы ведомства, сработала аварийная система, отключившая генераторы.

"Это могло произойти по разным причинам. Например, скачок напряжения в системе", - сказали в пресс-службе.

В данное время подача электроэнергии на всей территории республики восстановлена.

Ингурская ГЭС возобновила свою работу 26 апреля после ремонта, начавшегося 20 января. Как сообщал ранее Sputnik председатель правления ГЭС Леван Мебония, ремонт завершился с опережением.

ИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.