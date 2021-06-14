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Мактина Джинджолия назначена уполномоченным по правам ребенка в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Институт уполномоченного по правам ребенка создан в Абхазии впервые.

СУХУМ,  14 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Мактины Джинджолия уполномоченным по правам ребенка в Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики.

Мактина Джинджолия родилась в 1989 году, окончила Кутолскую среднюю школу и Абхазский государственный университет, биолого-географический  факультет по специальности "Социально-культурный сервис и туризм".

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
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С 2011 по 2012 годы работала референтом в Общественной палате Абхазии. С 2012 по 2018 годы была менеджером по взаимодействию со СМИ и внешним связям в Культурно-благотворительном фонде "Ашана".

С марта 2015 года работает внештатным корреспондентом в газете "Республика Абхазия", ведет рубрику "Молодое поколение".  С марта 2018 года – директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана".

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