Стали известны подробности стрельбы в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде

Мужчине, открывшему стрельбу по туристам в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде, грозит от пяти лет лишения свободы, по словам главы МВД Абхазии.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Директор пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде Игорь Акалович рассказал корреспонденту Sputnik подробности инцидента, произошедшего на территории объекта.

Как объяснил Акалович, конфликт произошел между местным жителем и четырьмя туристами – двое молодых мужчин и две девушки. Насколько ему известно, эти мужчины снимали один номер в пансионате, а девушки постояльцами не были.

По словам Акаловича, два россиянина заселились в "Самшитовой роще" за день до инцидента.

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Он отметил, что во время стрельбы пострадали два россиянина, которые были госпитализированы в Сочи после оказания им первой медицинской помощи в Гагре. Также во время инцидента пострадал сам стрелявший, и он госпитализирован в больницу Сухума.

"Наши медики пытаются связаться с коллегами из России. Пока нам только известно, что у одного из пострадавших состояние тяжелое, у другого полегче. Детали обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить", - отметил он.

Акалович подчеркнул, что руководство пансионата пытается разобраться в обстоятельствах инцидента и опрашивает сотрудников кафе, очевидцев. Оно также намерено усилить меры безопасности, установив больше камер видеонаблюдения и охраны. На всей территории объекта, площадью шесть гектаров, дежурят 18 охранников. Вопрос запрета на прохождение в "Самшитовую рощу" местных жителей пока не рассматривается.

Телефонное сообщение о том, что в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" произошли выстрелы, поступило в дежурную часть отдела милиции Пицунды примерно в 00:20 15 июня.

Как сообщает МВД Абхазии, опергруппа, выехавшая на место происшествия, установила, что стрелял гражданин Абхазии Пилия Дмитрий Викторович, 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района

Согласно данным МВД, в результате возникшей ссоры с гражданами России, 1985 года рождения, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., Пилия произвел выстрелы из пистолета неустановленного образца и нанес первому три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обоих ног, а второму шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза.

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Пострадавшие были доставлены Гагрскую ЦРБ и после предоставления первичной помощи вывезены в Россию.

Осколком от выпущенных пуль был ранен стрелявший Пилия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. Сейчас Пилия находится в Республиканской больнице в Сухуме, он взят под стражу. По данному факту собран соответствующий материал.

Как уточнил министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар в интервью радио Sputnik Абхазия, Пилия грозит лишение свободы от пяти лет.