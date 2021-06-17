В Абхазии задержан закладчик метадона

В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по статье "незаконное приобретение и сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Житель села Приморское Гудаутского района Гочуа Санард Гивиевич, 1991 года рождения, был задержан сотрудниками УКОН МВД в результате реализации оперативной информации в лесном массиве села Бармыш. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как прокомментировал начальник УКОН МВД Абхазии Астамур Пачалия, в ходе проведения оперативно-технических и розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля было установлено лицо, осуществляющее так называемые тайные закладки наркотического вещества метадон на территории ряда сел Гудаутского района Абхазии.

Сотрудниками УКОН круглосуточно осуществлялся мониторинг мест возможного получения оптовой партии наркотиков. В результате проведения оперативных мероприятий 7 июня был задержан гражданин Гочуа Санард Гивиевич, который при получении геолокации должен был достать из тайника крупную партию наркотического вещества метадон с целью дальнейшего сбыта.

По материалам уголовного дела следует, что гражданин Гочуа, общаясь по сети Телеграм вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом для осуществления тайных закладок на территории Республики Абхазия. Получив от наставника координаты геолакации о местонахождении свертка с наркотическим средством метадон в селе Бармыш, Гочуа направился в указанное место и был задержан сотрудниками милиции на месте преступления.

Санарду Гочуа вменяется незаконное приобретение и сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и покушение на незаконное приобретение наркотических средств с целью сбыта в особо крупном размере.

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