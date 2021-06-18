Склад для конфискованных майнинг-машин открыли в Абхазии

Мероприятия по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют проводятся ежедневно сотрудниками МВД Абхазии. Также ими осуществляется контроль за ранее отключенными объектами.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии оборудовало специальный склад для хранения изъятых во всех районах республики майнинг-аппаратов, сообщила пресс-служба ведомства.

Склад находится под круглосуточной охраной столичного отдела управления охраны собственности при МВД Абхазии. Помещение оборудовано специальными стеллажами, камерами наблюдений и датчиками движения.

Как сообщает пресс-служба МВД, с октября прошлого года по июнь этого года от энергосети отключено порядка 13 тысяч устройств по добыче криптовалют. Демонтировано свыше 115 объектов. Изъято семь трансформаторов. Всего по республике отключено 332 объекта и осуществлено 723 выезда проверок майнинг-ферм.

В отношении владельцев объектов, занимающихся незаконной добычей криптовалют, составлены административные протоколы, предусматривающие штрафы в крупных размерах. 67 материалов передано в суды.

Пресс-служба МВД напоминает гражданам, что действует "горячая линия". Всем, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просьба обращаться по телефонам:

Дежурная часть МВД +7 (840) 226-41-41

УЭБ и ПК МВД +7 (940) 927-28-46

WhatsApp и Telegram Messenger +7 (940) 920-20-95

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