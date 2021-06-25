В Абхазии вводится график веерных отключений электричества

Нагрузки на электросети в Абхазии увеличиваются с каждым годом. По данным "Черноморэнерго", в этом году нагрузки уже превышают показатели прошлогоднего лета.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок и для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду, с 00:00 28 июня в Абхазии вводится график ограничений, сообщает "Черноморэнерго".

Отключения будут производиться на два часа в сутки в ночное время. Отмечается, что такой график был выбран с учетом курортного сезона, чтобы не создать неудобства гостям Абхазии.

© Фото : Скриншот со страницы "Черноморэнерго" График веерных отключений электричества

В интервью Sputnik глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа рассказал о том, что уже с сегодняшнего дня нужно ввести шестичасовой график отключений, "чтобы уложиться в 1500 киловатт и не зависеть ни от кого". По прогнозам Логуа, переток электроэнергии из России понадобится уже в ноябре 2021 года.

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