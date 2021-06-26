Задержан уроженец Адзюбжы, который находился в розыске год

Уроженец села Адзюбжа Ешсоу Чанба обвиняется в незаконном культивировании запрещенных к возделыванию на территории Абхазии наркосодержащих растений, совершенном в крупном размере.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Сотрудниками центра спецназначения СГБ совместно с управлением угрозыска МВД и оперативного состава райотдела по Очамчырскому району задержан гражданин Ешсоу Чанба, который находился в розыске с 18 июня прошлого года. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

Его обвиняют в незаконном культивировании запрещенных к возделыванию на территории Абхазии наркосодержащих растений, совершенном в крупном размере.

Ранее сообщалось, что 4 июня 2020 года сотрудники УКОН МВД выявили и уничтожили плантации по выращиванию наркосодержащих растений.

Пресс-служба МВД уточнила, что с приусадебного участка Чанба было изъято порядка 19 тысяч корней конопли и мака. В его доме в селе Адзюбжа были обнаружены и изъяты кустарные приспособления, сырье наркосодержащих растений и пластиковая тара с растворителем.

Уже 23 июня этого года, после его задержания, на его приусадебном участке в Адзюбже снова были обнаружены корни запрещенных растений - четыреста тридцать шесть (436) корней мака.

Чанба доставлен в КПЗ Очамчырского РОВД, изъятые вещества переданы в экспертно-криминологический центр МВД для дальнейшего исследования.

Мужчина уже был осужден за кражу и грабеж, последний приговор - условно с испытательным сроком на два года, вступил в силу в 2019 году. Не отбыв его, Чанба занялся возделыванием плантаций наркосодержащих растений.

В ходе разрабатываемой оперативной информации правоохранительными органами и ранее проводились спецоперации по задержанию Чанба, но последнему удавалось скрываться в родном селе.

Так 26 декабря прошлого года в селе Адзюбжа сотрудники правоохранительных органов, пытаясь задержать находящегося в розыске Ешсоу Чанба, вошли в один из домов, семьи Чанба, применили силу в отношении хозяев и нанесли урон их жилищу.

Случай всколыхнул все село, на место приехал министр внутренних дел, материальный ущерб был возмещен, была назначена служебная проверка.