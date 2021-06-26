С тонировкой, стеклянным полом и подсветкой: колесо обозрения запустили в Гагре

Всего на аттракционе установлено 24 кабины, две из них VIP-класса - с тонировкой и диванчиками, две - со стеклянным полом. Вместимость колеса обозрения - 144 человека.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Колесо обозрения запустили на набережной Гагры в субботу 26 июня, рассказал корреспонденту Sputnik генеральный директор компании производителя этого аттракциона "Феррис Вил" Владислав Ишков.

"Первым на нем прокатился коллектив хора "Гудаута", которых мы пригласили. В высоту наш аттракцион 55 метров, кабин установлено 24 вместимостью по шесть человек – одновременно на колесе может быть 144 человека. За первый час работы прокатилось около ста человек", - отметил он.

Ишков подчеркнул, что гагрское колесо обозрения надежно и соответствует всем техническим нормам Евразийского соответствия. Опоры, подвижная часть аттракциона и узлы подвеса кабин изготовлены из высокопрочного металла российского производства. Двигатели, редуктор и электрика - немецкие. Также предусмотрены три стабилизатора напряжения и дизельный генератор, который автоматически подадут ток в случае отключения электроэнергии и ручное управление двигателями.

Колесо это может выдержать девятибалльное землетрясение и скорость ветра до 43 метров в секунду. Эксплуатация допускается в случаях, когда порывы ветра не превышают 17 метров в секунду. Определять скорость и направление ветра, влажность воздуха и атмосферное давление будут с помощью небольшой метеостанции, которую установят рядом с аттракционом.

Кабины аттракциона закрыты, застеклены и подсвечены неоновой лентой синего цвета. Они оснащены кондиционерами и отоплением, так как эксплуатировать колесо планируют круглый год. Также будет установлена динамическая иллюминация подвижной части колеса с двух сторон.

"Я тоже сегодня прокатился. Виды очень красивые открываются оттуда. С одной стороны море, с другой горы с облаками. Очень хорошо просматривается вся береговая линия, видны Алахадзы и Пицунда, проглядывается стадион "Фишт" в Сочи", - поделился впечатлениями Ишков.

Он уточнил, что колесо обозрения будет работать без выходных с 10:00 до 24:00. Билет за один круг на взрослого человека будет стоить 350 рублей, а за два круга предусмотрена скидка и сумма составит 450 рублей. Для детей - 250 рублей и 350 рублей за два круга. Детям до трех лет бесплатно.

Прокатиться в четырех из общего числа кабин будет стоить дороже, чем в остальных. По словам Ишкова, одна кабина VIP класса – она затонирована на 85%, там установлены два кожаных дивана и стол, за которым можно организовать, к примеру, романтическую встречу. Инженеры при строительстве решили выйти за рамки детско-семейного аттракциона и предусмотрели две кабины со стеклянными полами.

Пляжная зона в Гаграх © Sputnik / Акоп Кущян

Пляжная зона в Гаграх © Sputnik / Акоп Кущян

Пляжная зона в Гаграх © Sputnik / Акоп Кущян 1 / 3 © Sputnik / Акоп Кущян Пляжная зона в Гаграх

На прилегающей к колесу обозрения территории планируют открыть парк аттракционов и в течение ближайших 3-4 недель там появятся такие развлечения, как цепочные карусели, детский паровоз, батуты, качели, страйкбольный тир. Все это будет платным, но цены пока не определены.

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