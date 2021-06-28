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Аслан Бжания встретился с родственниками убитого в Сухуме Кемала Ардзинба

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Названный сын первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме, один из подозреваемых в совершении преступления арестован.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с родственниками Кемала Ардзинба, убитого 18 мая в Сухуме, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Подозреваемый по делу об убийстве Кемала Ардзинба арестован на два месяца

Встреча прошла с участием генерального прокурора Адгура Агрба, председателя СГБ Роберта Киут и министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Правоохранители рассказали родственникам убитого о том, как идет расследование преступления и мерах, предпринимаемых по задержанию причастных к убийству.

После чего представители фамилии Ардзинба высказали свою позицию о ходе расследования. В администрация Бжания отметили, что в диалоге родных убитого и правоохранителей со стороны первых не звучало никаких ультиматумов. 

"Язык ультиматума никто не приемлет и никто не вправе себе это позволить. Министерство внутренних дел, Служба госбезопасности и Генеральная прокуратура в тесном взаимодействии делают все возможное для установления и задержания всех причастных к этому резонансному преступлению," - подчеркнули в пресс-службе президента и добавили, что о результатах расследования будет информирована общественность, и в первую очередь семья и родственники погибшего.

Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме во дворе дома по улице Абырба. На следующий день по подозрению в совершении убийства был задержан Батал Пилия, он арестован.

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