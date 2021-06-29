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Авария на подстанции Очамчыры оставила часть района без электричества

© Foto / Facebook/МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сигнал о возгорании электроподстанции "Очамчыра–Тяга" мощностью 32 мегаватт поступил в МЧС в 07:03 29 июня.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Пожар произошел в семь утра на электроподстанции "Очамчыра–Тяга" мощностью 32 мегаватт, часть Очамчыры и несколько сел района остались без электричества, сообщает МЧС Абхазии.

В результате пожара было повреждено закрытое распределительное устройство. В ликвидации возгорания задействовали два пожарных расчета и одно спасательное отделение ПСО города Очамчыра.

К месту аварии приехал президент Абхазии Аслан Бжания, он осмотрел последствия пожара, а затем провел совещание в администрации Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как рассказал глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа, пожар в Очамчырской подстанции схож с аварией на "Сухум-1". Первостепенная задача специалистов, работающих сейчас на месте - очистить подстанцию от последствий пожара и понять, какое оборудование уцелело, затем определить временную схему подачи электричества в город и обесточенные села.

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