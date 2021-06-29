Трое российских туристов лечатся от коронавируса в Абхазии

Минздрав Абхазии констатирует об ухудшении эпидобстановки в республике, Оперштаб по коронавирусу, депутаты Парламента и члены Общественной палаты призвали руководство страны ужесточить антиковидные меры.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Трое туристов проходят лечение от коронавирусной инфекции в Инфекционной больнице Сухума, сказал главврач медучреждения Астамур Гуния на пресс-конференции Минздрава во вторник 29 июня.

По словам Гуния, обращаемость туристов в лечебные учреждения республики высокая.

В настоящее время в Абхазии не введены жесткие ограничения по коронавирусу, при въезде в республику отрицательные ПЦР-тесты или справки о вакцинации не требуются.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии накануне превысило 17 тысяч, в стационарах республики скончалось более 240 человек.

Читайте также: