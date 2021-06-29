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Трое российских туристов лечатся от коронавируса в Абхазии

© Sputnik / Кирилл Шипицин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1366)
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Sputnik Абхазия
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Минздрав Абхазии констатирует об ухудшении эпидобстановки в республике, Оперштаб по коронавирусу, депутаты Парламента и члены Общественной палаты призвали руководство страны ужесточить антиковидные меры.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Трое туристов проходят лечение от коронавирусной инфекции в Инфекционной больнице Сухума, сказал главврач медучреждения Астамур Гуния на пресс-конференции Минздрава во вторник 29 июня.

По словам Гуния, обращаемость туристов в лечебные учреждения республики высокая.

В настоящее время в Абхазии не введены жесткие ограничения по коронавирусу, при въезде в республику отрицательные ПЦР-тесты или справки о вакцинации не требуются.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии накануне превысило 17 тысяч, в стационарах республики скончалось более 240 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1366)

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