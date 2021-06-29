В местах размещения туристов в Гагре усилили меры безопасности

Дополнительные меры безопасности введены по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар для контроля соблюдения правопорядка на объектах проживания туристов.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Для обеспечения личной и имущественной безопасности туристов сотрудники правоохранительных органов регулярно патрулируют территории гостиничных комплексов и пансионатов, сообщает МВД Абхазии.

Отмечается, что охранников на курортных объектах Гагры проинструктировали по вопросам несения службы и обеспечения безопасности туристов. Кроме того, МВД подготовило и раздает гостям Абхазии памятки с телефонами экстренных служб республики.

Сегодня в Гагрском УВД состоялась встреча правоохранителей с представителями ведущих туристических объектов района, на которой обсудили вопросы обеспечения правопорядка в курортных зонах в целом и оснащения техническими средствами контроля территорий отдыха и размещения туристов. Начальник районного управления внутренних дел Юрий Агрба отметил необходимость тесного сотрудничества служб охраны туробъектов и милиции.