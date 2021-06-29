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В местах размещения туристов в Гагре усилили меры безопасности

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Дополнительные меры безопасности введены по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар для контроля соблюдения правопорядка на объектах проживания туристов.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Для обеспечения личной и имущественной безопасности туристов сотрудники правоохранительных органов регулярно патрулируют территории гостиничных комплексов и пансионатов, сообщает МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отмечается, что охранников на курортных объектах Гагры проинструктировали по вопросам несения службы и обеспечения безопасности туристов. Кроме того, МВД подготовило и раздает гостям Абхазии памятки с телефонами экстренных служб республики. 

Сегодня в Гагрском УВД состоялась встреча правоохранителей с представителями ведущих туристических объектов района, на которой  обсудили вопросы обеспечения правопорядка в курортных зонах в целом и оснащения техническими средствами контроля территорий отдыха и размещения туристов. Начальник районного управления внутренних дел Юрий Агрба отметил необходимость тесного сотрудничества служб охраны туробъектов и милиции.

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