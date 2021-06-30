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Шесть майнинговых ферм обнаружено в Абхазии с 15 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (135)
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Сотрудниками МВД Абхазия проводятся ежедневные рейды по выявлению майнинговых ферм на территории республики.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Шесть майнинговых ферм обнаружено в ходе рейдовых мероприятий МВД Абхазии с 15 по 30 июня, сообщает пресс-служба ведомства. 

В частности сотрудниками ОВД по Очамчырскому району совместно с представителями департамента по энергонадзору Госстандарта в лесном массиве села Пакуаш была обнаружена ферма из трех контейнеров и двух трансформаторов с 220 майнинг-устройствами. Объект готовился к запуску, оборудование было демонтировано владельцем фермы. 

© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
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В Ткуарчалском районе при проверке ранее отключенных объектов сотрудники РОВД были отключены от электросети еще не демонтированные аппараты. 

В подвале жилого дома в селе Мачара Гулрыпшского района обнаружена действующая майнинг-ферма. В отношении владельца составлен административный протокол. Общая мощность потребления подключенных аппаратов составила 65 киловатт. На объекте было изъято 45 единиц оборудования и помещено на специальный склад МВД. 

Также были изъяты устройства, обнаруженные на территории Птицефабрики в Пицунде.

Майнинг-ферма на 159 аппаратов выявлена в поселке Цандрипш, мощность функционирующих аппаратов составила 85,1 киловатт, владелец привлечен к административной ответственности. 

Также два административных протокола составлены в отношении жителей Сухума, которые незаконно занимались добычей криптовалют, обесточено 14 аппаратов общей мощностью 20 киловатт. 

Пресс-служба МВД напомнила о горячей линии, по которой могут обратиться все, кому известно о незаконной деятельности по добыче криптовалют: дежурная часть МВД +7 (840) 226 41 41, УЭБ и ПК МВД +7 (940) 927 28 46, WhatsApp и Telegram +7 (940) 920 20 95. 

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Темы:
Майнинг в Абхазии (135)

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