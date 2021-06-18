Совещание у Бжания по энергетике: главное

В ходе расширенного совещания президент обсудил с главами ведомств, Парламентом и силовыми структурами проблемы энергетики, борьбу с майнингом и планируемое повышение тарифов на оплату электроэнергии.

Аслан Бжания отметил, что проблемы отрасли надо начинать решать, чтобы подготовиться к предстоящим осени и зиме.

"Задача не из простых. К проблеме энергетики повышенный интерес. Фактически мы будем сталкиваться с огромным количеством решений, которые будем обязаны принять. И решения эти станут испытанием для всех нас. Тем не менее отрасль чисто экономическая, и для того чтобы решить проблему, необходимо рассуждать экономическими категориями, а не политическими. Проблему необходимо решать, и нужно выработать грамотное решение", – цитирует президента агентство "Апсныпресс".

Потребление электроэнергии и возможные ограничения

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган привела статистику распределения объема потребления электроэнергии по районам с указанием процентов от общего потребления по республике.

© Sputnik / Гуния Леон Потребление электроэнергии по районам Абхазии

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Как отметила Озган, после запуска ИнгурГЭС общее потребление электроэнергии в Абхазии достигло 260 миллионов киловатт/часов. В мае было потреблено 179,6 миллиона киловатт/часов, а с начала июня - 80 миллионов киловатт/часов.

При этом в прошлом году потребление за май и июнь составило 217 миллионов киловатт/часов, соответственно рост составил порядка 29%.

За пять месяцев этого года по отношению к 2021 году общее превышение потребления составило 267 миллионов киловатт/часов.

"При условии сохранения такой динамики потребления уже к концу октября может сформироваться дефицит порядка 400 миллионов киловатт/часов, и это может привести к необходимости обеспечения электроэнергией за счет перетока из России", – сказала Озган.

Премьер-министр Александр Анкваб в свою очередь отметил, что необходимо учитывать возрастающие нагрузки в период насыщенного курортного сезона. Он напомнил, что из 41 подстанции в стране только семь могут работать в нормальном режиме, остальные же нуждаются в срочной реконструкции.

"Абхазского бюджета сегодня, завтра и послезавтра не будет хватать даже на 10% ремонтных работ на этих объектах. Нравится это кому-то или нет, мы должны приступить к отключениям уже сегодня. А что будет, если мы отключим Гагрский район на два часа в сутки в летние месяцы? Но другого пути стабилизировать объем потребленной электроэнергии нет. Мы должны, посоветовавшись с энергетиками и главами администраций районов, принять правильное управленческое решение, как это сделать", - сказал Александр Анкваб.

Премьер-министр рассказал, что Министерством экономики разработана дорожная карта для решения поставленных вопросов.

"Мы ее скоро будем готовы переслать в Парламент и общественные организации, чтобы все ее внимательно посмотрели. Придется пересмотреть многое, принять непопулярные решения, но мы не сможем стабилизировать ситуацию половинчатыми мерами. Это самообман", - заключил глава правительства.

Переток электроэнергии из России



Глава Минэка рассказала, что Абхазия на сегодняшний день погасила часть задолженности за переток энергии из России, и уже определены источники финансирования по оставшейся задолженности в сумме 352 миллионов рублей.

Переток электроэнергии из России в разные годы, по данным вице-премьера, министра экономики:

2016 год 108,3 миллиона киловатт/часов 2017 год 195,8 миллиона киловатт/часов 2019 год 69,4 миллиона киловатт/часов Февраль-март 2020 года 69,4 миллиона киловатт/часов Декабрь 2020 года - январь-апрель 2021 года 1 миллиард киловатт/часов

Задолженности за потребленную электроэнергию в 2016, 2017, 2019 годах были погашены за счет Инвестпрограммы. Последующие задолженности будут погашены также за счет Инвестпрограммы.

"Чтобы достичь среднего значения потребления, надо снизить его на два миллиона киловатт/часов в сутки", - подчеркнула министр экономики.

Проблемы с платежами и тарифы за электроэнергию

Кристина Озган также привела данные по платежам за электроэнергию за 2020 год.

Всего в "Черноморэнерго" за потребляемую энергию начислено 802,6 миллиона рублей Всего оплачено 323,3 миллиона рублей Составляет 40% от общей суммы Юридические лица, начислено: 222,2 миллиона рублей Юридические лица, оплачено: 193,8 миллиона рублей Юридические лица оплатили 87,3 % от общей суммы Физические лица, начислено: 580,4 миллионов рублей Физические лица, оплачено: 129 миллионов рублей Физические лица оплатили 22,3 % от общей суммы

Итого, в 2020 году поступило на 116 миллионов рублей больше платежей, чем в 2019 году, но при этом уровень оплаты оказался на 13% ниже, чем в 2019 году.

Одной из причин называют незаконное потребление никем не оплачиваемой энергии. За пять месяцев 2021 года средний уровень оплаты составил 24,2%.

Озган обратила внимание на наличие задолженностей по оплате за электроэнергию у бюджетных организаций и учреждений на сумму порядка 19 миллионов рублей.

По поручению Минэкономики в первом квартале этого года "Черноморэнерго" провело инвентаризацию абонентов, пользующихся льготами в соответствии с законодательством. В результате количество льготников сократилось с 13 500 до 6 369 абонентов.

В настоящее время в Абхазии действуют 23 категории льготников.

"Хочу отметить, что льготы, предоставляющиеся гражданам Абхазии в размере 50% не компенсируются из бюджета и фактически относятся на расходы "Черноморэнерго". При этом в соответствии с законодательством тариф сформирован с учетом налога на добавленную стоимость, что провоцирует значительный необоснованный рост задолженности по этому виду налога. По состоянию на 15 июня сумма задолженности "Черноморэнерго" по налоговым платежам в бюджет составила более 271 миллиона рублей, в том числе 162 миллиона рублей НДС и 89,3 миллиона рублей - задолженность во внебюджетные фонды", – сказала министр экономики.

Из-за падения оплаты за потребленную электроэнергию и значительного увеличения потребления, а соответственно и нагрузок на сети, сократились расходы на содержание электросетевой инфраструктуры.

2018 год на поддержание инфраструктуры 65 миллионов рублей без учета з/п 2019 год 73 миллиона рублей 2020 год 31 миллион рублей

Кристина Озган предположила, что с учетом статистики поступления платежей, в этом году "Черноморэнерго" не сможет провести своевременные ремонтные работы, соответственно возникает высокий риск повышения уровня аварийности объектов электроэнергетики.

Президент поинтересовался причиной снижения поступления платежей. Ситуацию пояснил заместитель гендиректора РУП "Черноморэнерго" Зураб Багапш, он объяснил, что снижение поступления платежей зависит от нескольких факторов.

"Методология расчета потребления и оплаты выведена из общей суммарной доли потребления. В связи с тем, что в прошлом году был резкий рост энергопотребления из-за майнинга, это отразилось на общей валовой энергопотребительской корзине. Как мы знаем, майнеры не оплачивают электроэнергию, соответственно, хищение и неоплата электроэнергии выросли, что снизило процент оплаченной электроэнергии в отношении к потребленной", - рассказал Багапш.

По его словам, на ситуации по оплате электроэнергии юридическими лицами в прошлом году также отразились последствия пандемии и закрытие на время карантина многих предприятий, укороченный курортный сезон. Кроме того, основная часть юрлиц в курортных регионах традиционно оплачивает счета за электричество во втором полугодии, после начала курортного сезона.

В "Черноморэнерго" было принято решение перевести крупных плательщиков на единый счет, чтобы улучшить показатели оплаты по юридическим лицам.

"Если раньше платежи оплачивали в РЭС на местах, то сегодня взят курс на то, чтобы крупнейших плательщиков - юридических лиц перевести на единый счет, чтобы они платили напрямую в головную компанию, чтобы платежи были максимально прозрачными. Сегодня еще сохраняется ситуация, при которой многие юридические лица оплачивают электроэнергию наличными", – сказал Багапш.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что сложившая с платежами ситуация связана также с падением исполнительской дисциплины.

"В этом вина "Черноморэнерго", в этом вина РЭСов на местах и глав местных администраций. Это не экономический показатель в данном случае, а исключительно дисциплинарный. Второе, значительная часть собираемых средств за потребленную электроэнергию оседает в карманах лиц, которым вменено осуществлять эту административную функцию, других объяснений пока нет. Если говорить об экономических показателях, я не виню нынешних руководителей и не киваю на прошлых, но ведущие специалисты "Черноморэнерго" должны были обратить внимание на то, что с 2007 по 2019 годы численность персонала, работающего в энергетической системе, значительно выросла. В частности, центральный аппарат "Черноморэнерого", – подчеркнул глава правительства.

Борьба с майнингом

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам борьбы с незаконной добычей криптовалют, как одной из главных проблем энергосистемы.

Специалисты рассказали, что мероприятия по борьбе с майнингом усложняет перемещение оборудования из закрытых больших ферм в частные домовладения.

Как сообщил заместитель гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш, за все время проверок оперативных штабов по районам по поручению президента выявлено 359 майнинг-ферм.

При этом по информации председателя ГТК Отара Хеция, 22 610 единиц оборудования было вывезено из Абхазии после введения запрета на данную деятельность, однако ранее только официально было завезено в республику 66 856 единиц.

Заместитель министра внутренних дел Тенгиз Нармания доложил, что с 10 января по настоящее время в рамках проверок оперативных штабов по районам по поручению президента было выявлено и отключено 332 объекта, осуществлено 723 выезда.

С 15 июня начал функционировать склад, где будут храниться конфискованные аппараты. С 16 июня сотрудники МВД заступили на дежурство.

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Заместитель гендиректора РУП "Черноморэнерго" Зураб Багапш отметил, что хорошо себя зарекомендовали меры по ограничению доступа через блокировку IP адресов. Также Багапш отметил эффективность штрафов, которые стали выписываться после ужесточения законодательства и сыграли, по его мнению, положительную роль в части профилактики дальнейшего подключения майнинговых ферм.

Отмечается, что сотрудниками Госстандарта выписываются штрафы.

"Всего в суды переданы 67 дел. По 30 приняты решения, 37 находятся на стадии рассмотрения. Судами были выписаны штрафы на сумму 1 455 000 рублей. Общая предполагаемая сумма поступлений в бюджет по всем материалам будет более семь миллионов рублей", – сказал председатель Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуст Трапизонян.

Меры по оптимизации энергообеспечения Абхазия

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган расскзаала, что в течение нескольких месяцев совместно с российской стороной отрабатывался необходимый комплекс мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии.

"По согласованию с Администрацией президента и правительством такой проект подготовлен. В данный момент он находится в соответствующем ведомстве в РФ, и по нему мы приступили уже к работе", - уточнила Озган.

В первую очередь будет проведена работа по изменению тарифной политики, разработана и утверждена методология расчета и применения тарифов на электроэнергию. По словам Озган, предусматривается поэтапное увеличение тарифа на электроэнергию.

"Алгоритм расчета экономически обоснованных тарифов будет предусматривать несколько позиций. Учитывая, что мы не несем расходы по генерации, но при этом несем расходы на оплату электроэнергии по перетоку, соответствующая статья должна присутствовать", – сказала Озган, добавив, что необходимо учесть расходы и на эксплуатацию электросетевой инфраструктуры, выполнение ремонтных работ, на установку приборов коммерческого учета электроэнергии.

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Предусматривается, что тарифная политика будет направлена на доведение тарифов до экономически обоснованного уровня в течение пяти лет, будет определен норматив потребления электроэнергии, по нему будет сформирован умеренный тариф.

"Методология уже разработана. После завершения согласования подходов к определению расчета и затрат мы выйдем на его утверждение уже в текущем году", – пояснила министр экономики.

Кристина Озган сообщила, что планируется реализовать программу по установке приборов учета на основе долгосрочного договора поставки этих приборов российским поставщиком. При этом с Минэнерго России согласована отсрочка оплаты за поставку приборов учета.

Сухум, как наиболее нагруженный район, будет первым городом, где с 2022 года начнется установка приборов учета в количестве 10-15 тысяч штук.

В целях реновации электросетевой инфраструктуры республики планируется утверждение инвестиционной программы, предусматривающей финансирование соответствующих мероприятий.

"Как вы знаете, в прошлом году здесь была группа технических аудиторов, и на основании их рекомендаций была сформирована инвестиционная программа. В данный момент она находится на рассмотрении в профильном министерстве РФ. Идет проработка условий привлечения инвестиций российских компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры, предусматривающих гарантированный возврат этих инвестиций. Комплекс мероприятий достаточно большой. Думаю, в ближайшее время мы более подробно расскажем о том, что и на каком этапе будет реализовываться", – сказала вице-премьер.

По итогам совещания Аслан Бжания дал ряд поручений главам соответствующих ведомств. Он поручил силовым структурам обратить повышенное внимание на самые проблемные районы по вопросу майнинга, а оперативникам усилить работу по выявлению незаконной добычи криптовалют. Глава государства поручил премьер-министру Александру Анквабу взять под контроль вопросы энергетики, а также принять меры по кадровым вопросам.