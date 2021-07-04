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Разрушительная стихия: шквальный ветер в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Шквальный ветер обрушился на Абхазию 4 июля.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210704/1032769068/Razrushitelnaya-stikhiya-shkvalnyy-veter-v-Sukhume-.html

В результате шквалистого ветра никто не пострадал, в ликвидации последствий стихии задействовано более пятидесяти сотрудников МЧС Абхазии.

Шквалистый ветер повалил деревья и снес крыши домов в городах республики. сотрудники МЧС работают в Сухуме, Пицунде, Гагре и в Новом Афоне, они расчищают от упавших деревьев дороги, дворы. В некоторых местах упавшие деревья повредили электрические провода и строения.

В результате шквалистого ветра в Абхазии никто не пострадал. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50-ти сотрудников министерства.

"Черноморэнерго" сообщило, что большая часть Абхазии - Западная и Сухум - остались без света из-за разгула стихии.

Ранее метеоролог специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш сообщала о том, что ближайшие сутки в Абхазии прогнозируют сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду. Также она заметила, что улучшение погодных условий в Абхазии ожидается к вечеру понедельник 5 июля.

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